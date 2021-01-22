الأعور: قضايا التعويضات تُستغل من قبل الطامعين بثروات ليبيا

قال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب، المهدي الأعور، إن قضايا التعويضات المرفوعة ضد ليبيا بسبب تعطل مشاريع بعض الشركات التي كانت متعاقدة عليها في البلاد منذ أحداث 2011 تُستغل من قبل ضعاف النفوس الطامعين بثروات ليبيا والمتعاونين معهم.

وأشاد الأعور في تصريحات صحفية، بالقضاء الليبي في التصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف الخزينة الليبية، لافتة إلى تعذر تنفيذ هذه العقود بسبب وجود حالة حرب منذ 2011 وما أعقبها من اضطرابات أمنية.

ورجح الأعور أن تقوم الدولة في المستقبل بمراجعة كل العقود التي أُبرمت قبل 2011 والتوصل لتسوية مع الشركات والقوى التي تمثلها خاصة أن أغلبها كان مبالغا فيه.

وأكد الأعور أنه يتوقع قبول الجميع بالأمر لعدم رغبته في خسارة التعاقد مع ليبيا في المستقبل لما تحمله من فرص واعدة للاستثمار فور استقرار الأوضاع.

وكانت لجنة العشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق غير المعتمدة قد أوصت في نهاية ديسمبر الماضي بضرورة عدم تجديد اتفاقات الاستثمار والتجارة المبرمة مع بعض الدول إلا بعد تعديل بنودها بما يتوافق مع قانون الاستثمار.

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