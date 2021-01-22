وزير الخارجية عبد الهادي الحويج يبحث إعادة تفعيل إدارة المراسم بالوزارة

بنغازي 22 يناير 2021 (وال)- عقد معالي وزير الخارجية في الحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج، اجتماعًا مع مدير وموظفي إدارة المراسم بالوزارة في مدينة بنغازي،

هذا وناقش الوزير خلال زيارته التفقدية يوم أمس لإدارة المراسم، تفعيل دور إدارة المراسم؛ بما تقتضيه المرحلة الحالية خاصة في ضل تزايد عدد الوفود الأجنبية القادمة إلى البلاد خاصة بعد حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد بفضل دور القوات المسلحة، والدور التي تقوم به الحكومة الليبية وكافة المؤسسات، من أجل استتباب الأوضاع في البلاد.

وقد استمع معالي الوزير إلى شروح وافية ونقاش معمق؛ حول تفعيل عمل إدارة المراسم، وتفعيل قسم الحصانات والتشريفات للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المقيمة في البلاد، إلى جانب المقترح الذي قدمه معالي الوزير بضرورة تفعيل النوط والأوسمة والأوشحة والاهتمام بالرموز التاريخية والوطنية في البلاد، وأهمية أن تكون هناك نوط وأوسمة وأوشحة حسب المناسبات، وحسب الشخصيات المعنية.

وناقش معالي الوزير أيضًا المشاكل التي يواجهها الموظفين بالإدارة، وأهمية حلحلة المشاكل بهدف قيام الإدارة بالدور الذي تقتضيه المرحلة، وكذلك بأهمية تواجد عناصر إدارة المراسم في كافة المنافذ البرية والجوية، مثل المنفذ البري أمساعد، ومنفذ مطار بنينا الدولي، ومنفذ مطار الأبرق الدولي، ومنفذ مطار طبرق الدولي، وغيرها من المنافذ الأخرى. (وال- بنغازي) ر ت

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