الرعيض : نواجه أزمة في دقيق الخبز بسبب عدم فتح اعتمادات مستندية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض أن نقص السلع يرجع إلى عدم فتح اعتمادات مستندية “موافقات بنكية لتمويل الاستيراد”، منذ سبتمبر الماضي.

الرعيض وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الجمعة أضاف: “نواجه أزمة في دقيق المخابز، وهناك اجتماعات مع وزارة الاقتصاد بشأن استيراد هذه السلعة من دول مجاورة لحل مشكلة رغيف الخبز”.

من جهته قال عضو اللجنة الفنية في المصرف المركزي طرابلس مصباح العكاري إنه فتح اعتمادات مستندية خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري ، اما رئيس الرئاسي فائز السراج فقد اتهم الصديق الكبير بمنح اعتمادات لسلع غير اساسية ما ادى لأزمة الدقيق والخبز .

العكاري وفي تصريح لذات الموقع القطري اليوم الجمعة أكد أن فتح الاعتمادات المستندية تم في شهر يناير الجاري بنحو 300 مليون دولار أمريكي ، إلا أنه ورغم موضوع هذا التصريح لم يسجل الدولار انخفاضات تذكر في السوق السوداء .

هذا وشهدت بعض المصارف إقبالا من قبل بعض المودعين في مصارف مُنحت اعتمادات ما أدى لحلحلة أزمة السيولة بشكل جزئي باستثناء مصرف التجارة والتنمية الذي يرفض الكبير وفقًا لبعض المصادر منحه أي مبالغ من النقد الأجنبي للبيع .

المرصد – متابعات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية