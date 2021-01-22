أبو عزة: تشكيل غرفة طوارىء للتواصل مع الجهات المسؤولة لحل أزمة الخبز

كشف رئيس لجنة متابعة المخابز علي أبو عزة، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة الخبز أبرزها تشكيل غرفة طوارىء بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

ولفت أبو عزة، إلى أن مهمة الغرفة التواصل مع مكتب دعم القرار في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ووزارة الاقتصاد، مؤكدًا أن أغلب المخابز عادت للعمل بعد توقفها لأيام وباتت تبيع الخبز بسعره الرسمي، وهو 20 قرشًا لكل رغيف بوزن 100 غرام، بعد وعود من وزارة الاقتصاد بأنها ستوفر الدقيق بسعر مناسب خلال شهرين، أي قبل أيام من حلول شهر رمضان.

وقال أبو عزة، إنه تم عقد اجتماعات موسّعة مع مسؤولي المصرف المركزي لتعزيز وتسهيل إجراءات الموردين من أصحاب المطاحن، إذ تفاجأوا خلال الاجتماع بأنه لم يتقدم أي من أصحاب المطاحن الخاصة بأي طلب لتوريد القمح حتى 17 من شهر يناير الجاري، متخوفين من أثر سعر الصرف الجديد على السوق المحلي، إلى جانب متغيرات السعر عالميًا مع مطلع العام الجديد والتي تعيش حالة من عدم الاستقرار. وأوضح أبو عزة، أن كل العوامل المذكورة سابقًا أثرت بشكل مباشر على السوق المحلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24