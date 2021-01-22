اليوم الأول من لقاء بوزنيقة.. توافقات عامة

اختتمت منذ قليل الجلسة الأولى للقاء بوزنيقة في جولة جديدة من الحوار الليبي الليبي، اليوم 22 يناير، بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب .

وتؤكد آخر الأنباء الواردة من بوزنيقة و التي تناولتها بعض القنوات الإخبارية مباشرة من عين المكان، أن بعض الحضور من الوفدين الليبيين أكدوا التوافق الكبير بين جميع الأطراف و السعي للتوصل لتفاهمات شاملة بشأن آليات تولي المناصب السيادية.

وحسب ذات المصادر فقد أبدى الحضور تفاهما وتوافقا كبيرين. وبدأ الوفدان عملهما في الساعة الرابعة بعد الظهر بهدف اختتام الاجتماع بعد ظهر يوم غد السبت 23 يناير.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار بعد اللقاءات السابقة التي عقدها الطرفان في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020 في بوزنيقة وطنجة ، وتوجت بإبرام “اتفاقيات شاملة حول معايير وآليات احتلال مواقع السيادة ، التي نص عليها المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي المبرم في ديسمبر 2015 في الصخيرات “.

ووفقا لحكومة الوفاق فإن هذه الجولة الجديدة ، تواصل لسابقاتها ستخصص لمواقع السيادة ، مثل تلك الخاصة بالمفوضية الانتخابية ، البنك المركزي أو هيئة مكافحة الفساد.