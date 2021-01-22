الرعيض لـ«بوابة الوسط»: قد نتوصل في بوزنيقة إلى اعتماد آلية ومعايير الترشح للمناصب السيادية

قال النائب محمد الرعيض عضو مجلس النواب وأحد المشاركين في جولة بوزنيقة المغربية بين مجلسي النواب والدولة إن النقاش مستمر بشأن آلية اعتماد ومعاير الترشح للمناصب السيادية»، مضيفا في تصريح إلى «بوابة الوسط» «من الممكن أن نتوصل غدا لاعتماد آلية ومعاير الترشح للمناصب السيادية»

وأوضح الرعيض، عقب اختتام جلسات اليوم الأول من هذه الجولة، «سيتم تشكيل لجنة لاستلام ملفات المرشحين، وخلال أسبوعين سيتم البت فيها من قبل مجلس النواب بعد التشاور مع مجلس الدولة». واختتم منذ قليل بمدينة بوزنيقة المغربية، اليوم الأول من جولة الحوار السياسي بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفقما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

وتتواصل في هذه الجولة المشاورات حول المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات، وهو الحوار الذي كان قد انطلق في المدينة المغربية خلال سبتمبر الماضي في جولة أولى، ثم جولة ثانية في أكتوبر، ولقاء جمع الطرفين بمدينة طنجة خلال بداية شهر ديسمبر، كما أن المغرب تمكن من استضافة لقاء تذويب الخلافات بين أعضاء الوفدين الليبيين.

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يأتي اجتماع بوزنيقة الجديد والمعروف بـ«13+13» بعد أن وافق المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة جديدة تمثل جميع مناطق البلاد، قبل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

كما اتفق أعضاء اللجنة الدستورية يوم الثلاثاء على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب العام 2018 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط.

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