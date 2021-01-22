عقوب يشارك في حفل تخريج الدفعة الأولى لدبلومة أمراض القلب والعناية الفائقة

شارك وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب مساء الجمعة برفقة مدير ادارة الموارد البشرية بالوزارة الاستاذ محمد الجبالي ومدير ادارة المستشفيات بالوزارة إسماعيل العيضة ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة نوري الفسي في فعاليات الاحتفال، الذي أقيم بقاعة بنينا بمركز بنغازي الطبي لتكريم خريجي الدفعة الأولى لدبلومة أمراض القلب والعناية الفائقة وذلك تنفيذآ لخطة وزارة الصحة في مجال التدريب بالداخل والخارج بالتعاون و الشراكة مع الأكاديميات المحلية والدولية.

وأكد وزير الصحة في كلمه القاها خلال مراسم حفل التخرج علي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب وفقا للمعايير الدولية قادرة علي تنفيذ السياسات الوطنية وذلك من خلال السعي لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي الليبي بالداخل وتنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة بالحكومة الليبية واعداد شراكة مستدامة لخدمات صحية فعالة قابلة للتحقيق ضمن الإمكانيات المتاحة.

ولفت وزير الصحة إلى أن حضوره اليوم والوفد المرافق له للمشاركة في تخريج الدفعة الاولي من المتدربين في مجال أمراض القلب والعناية الفائقة التي يشهدها العاملين بمركزي بنغازي الطبي ومركز الهواري لامراض القلب تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة للعام الحالي وكذلك في إطار المسؤولية المجتمعية في مجال تدريب الموظفين، بما يفيد المؤسسة في الحالات الطارئة، وبشكل أوسع إلى مستوى القطاع الصحي الليبي ، مشيدا بدور الاكاديمية العربية الافريقية للدراسات بمختلف ربوع البلاد الذين دائما في الموعد في تطبيق النهج الاستراتيجي لوزارة الصحة وذلك وفقا للبروتوكولات الشراكة في المجال العلمي .

ومن جانبه أوضح استشاري أمراض القلب ومنسق دبلومة القلب بالأكاديمية العربية الإفريقية للدراسات العليا د. زكي بالتمر ” بان هذه الدبلومة مِهنية تخصُصية في مجال القلب والعناية الفائقة ونسبة النجاح ممتازة جداً ، ونأمل أن نقوم بتخريج دفعات أخرى ويكون العمل أكبر من ما قدمنا حالياً ، بنسبة لمدة الدبلومة من المفترض أن تكون سنة كاملة إلا إنه نتيجة جائحة كورونا تعطلنا وحدث نقص في الجزء العملي الخاص بالدبلومة نتيجة التباعد الاجتماعي والحد من التجمعات ، إلا إنه بفضل الله استطعنا السيطرة على الوضع وتمت الدبلومة بنجاح وبالشكل الممتاز داخل مركز القلب بالهواري ومركز بنغازي الطبي الشكر موصول لإدارة المركزين ونتمنى التوفيق للجميع.