وزير الطاقة الجزائري يستبعد رفع ليبيا إنتاجها النفطي فوق 1.1 مليون برميل يوميا

استبعد وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط مما تضخه حاليا والذي قدره بـ 1.1 مليون برميل بسبب «الحرب والأضرار التي لحقت بالآبار والحقول النفطية».

ورفض عطار في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية الجمعة ربط انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية باستئناف تدفقات النفط الليبي، معتبرا أن الصعود التراكمي للأسعار مرتبط بإجراءات تحالف «أوبك+» وتطورات ظهور لقاحات ضد فيروس «كورونا» المستجد في العالم.

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وأشار الوزير الجزائري إلى أن اجتماعات «أوبك+» الأخيرة بين نوفمبر وديسمبر ساهمت في تثبيت واستقرار أسعار النفط العالمية. وتفاؤل عطار بشأن تثبيت سعر برميل النفط بين 55 و60 دولار أميركي، مشيرا إلى أن ذلك متصل بتطوير برامج التطعيم ضد فيروس «كورونا» في العالم، بالإضافة إلى قرارات «أوبك+» وموقف المملكة العربية السعودية من تخفيض الانتاج بمقدار مليون برميل يوميا الذي سيكون أساسيا في هذه الخطوة.

وفي وقت سابق قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله إن بلاده في حاجة إلى تحقيق الاستقرار ووضع الميزانية لصيانة إنتاج النفط الخام. مشيرا خلال منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، إلى أنه «حتى مع تعافي الإنتاج الليبي ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا فإن الأسعار مازالت جيدة وتتحسن». ولفت إلى أن «تخفيضات إنتاج أوبك+ تسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق».

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