ذراع الإخوان .. العدالة والبناء يؤكد دعم باشاآغا لرئاسة ” حكومة الحوار “

ليبيا – أعلنت قناة ” بانوراما ” الفضائية الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء دعمها لترشح فتحي باشاآغا لرئاسة حكومة حوار تونس في أول إشارة علنية تؤكد صحة كلالتقارير عن علاقة باشاآغا بالحزب وجماعة الإخوان المسلمين كونه مرشحهم للمنصب عبرالحوار .

وبثت قناة ” بانوراما ” تقريرًا مساء الجمعة عبر شاشتها وتابعته المرصد بعنوان ” ساسة وخبراء دوليون يدعمون ترشح باشاغا لرئاسةحكومة الوحدة الوطنية ” ليتضح بأن هؤلاء هم عضو مجلس الدولة ادريس بوفايد والمحلل السياسي حافظ الغويل والتاجر حسني بي .

وعقب بث القناة لتقريرها ، نشرت شبكة الرائد الإعلامية الذراع الصحافي للعدالة والبناء ذات المحتوى ولكن على شكل ” صور إنفوجرافيك ” مكتوبة في إشارة أخرى على دعم الحزب لباشاآغا كمرشح لهم بل وذراع ضاربة عقب خسارتهم كل أوراقهم الرابحة وإفلاسهم من أي شخصيات قد تقنع ولو قسم يسير من الليبيين .

مقتطفات من تقرير بانوراما :

وقالت القناة أن شخصيات من عالم السياسة والإقتصاد والعلاقات الدولية من مناطق وانتماءات مختلفة يدعمون باشاآغا ، نقلت عن الغويلقوله أن باشاآغا هو من واجه ” العدوان على طرابلس بينما كان رئيس واعضاء الرئاسي مختفين او خارج البلاد .

مقتطفات من ” إنفوجرافيك ” الرائد :

ومن جهته قال أبوفايد وهو مقرب من الإخوان المسلمين بأنهم يدعمون باشاآغا زاعمًا أن الحكومة التي ستتشكل بحلول مطلع الشهر القادموقد تبقى من ولايتها 10 أشهر فقط ستشرف على الاستفتاء على الدستور وانتخابات ديسمبر القادم .

اما حسني بي قال – وفقًا لما نقلته عنه قناة الإخوان – أن باشاآغا مؤهل لهذا المنصب وتنطبق عليه مؤهلات هذا المنصب وبأن كل ما يحتاجه– أي باشاآغا – هو اختيار افضل المستشارين .

المرصد – خاص

مستندات | إعفاء من مراجعة المحاسبة وارتباطات عائلية .. باشاآغا يستحوذ على وكالة هيونداي باسم الداخلية . #ليبيا #المرصد https://t.co/nYXZ4NzsTi — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 14, 2021

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