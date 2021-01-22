ليبيا الان

ذراع الإخوان .. العدالة والبناء يؤكد دعم باشاآغا لرئاسة ” حكومة الحوار “

تم النشر منذُ 41 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبياأعلنت قناةبانوراماالفضائية الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء دعمها لترشح فتحي باشاآغا لرئاسة حكومة حوار تونس في أول إشارة علنية تؤكد صحة كلالتقارير عن علاقة باشاآغا بالحزب وجماعة الإخوان المسلمين كونه مرشحهم للمنصب عبرالحوار .

وبثت قناةبانوراماتقريرًا مساء الجمعة عبر شاشتها وتابعته المرصد بعنوانساسة وخبراء دوليون يدعمون ترشح باشاغا لرئاسةحكومة الوحدة الوطنيةليتضح بأن هؤلاء هم عضو مجلس الدولة ادريس بوفايد والمحلل السياسي حافظ الغويل والتاجر حسني بي .

وعقب بث القناة لتقريرها ، نشرت شبكة الرائد الإعلامية الذراع الصحافي للعدالة والبناء ذات المحتوى ولكن على شكلصور إنفوجرافيكمكتوبة في إشارة أخرى على دعم الحزب لباشاآغا كمرشح لهم بل وذراع ضاربة عقب خسارتهم كل أوراقهم الرابحة وإفلاسهم من أي شخصيات قد تقنع ولو قسم يسير من الليبيين  .

مقتطفات من تقرير بانوراما :

وقالت القناة أن شخصيات من عالم السياسة والإقتصاد والعلاقات الدولية من مناطق وانتماءات مختلفة يدعمون باشاآغا ، نقلت عن الغويلقوله أن باشاآغا هو من واجهالعدوان على طرابلس بينما كان رئيس واعضاء الرئاسي مختفين او خارج البلاد .

مقتطفات من ” إنفوجرافيك ” الرائد :

ومن جهته قال أبوفايد وهو مقرب من الإخوان المسلمين بأنهم يدعمون باشاآغا زاعمًا أن الحكومة التي ستتشكل بحلول مطلع الشهر القادموقد تبقى من ولايتها 10 أشهر فقط ستشرف على الاستفتاء على الدستور وانتخابات ديسمبر القادم .

اما حسني بي قالوفقًا لما نقلته عنه قناة الإخوان  أن باشاآغا مؤهل لهذا المنصب وتنطبق عليه مؤهلات هذا المنصب وبأن كل ما يحتاجهأي باشاآغاهو اختيار افضل المستشارين .

المرصد – خاص

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • معتيق افضل منه ومقبول من الشرق والغرب اما باشاغا فاخطبوط وحرباء ليس له لون ولا طعم ولو وصل سيكون بصفقة مع عقيلة صالح

    رد

  • باشاغا سيخلق صدام بين مليشيات مصراطة وطرابلس والزاوية اما معتيق فشخصية رزبنة وله دور سلمى فى حقن الدماء واعادة ضخ النفط وبحظى بثقة كبيرة فى الشرق والغرب ليكون رئيسا للمجلس الرئاسى وكذلك عبدالله الثنى نال ثقة نواب الشعب ولم يعبنه حفتر ولم يقيله احتراما لارادة الشعب اما ادعياء الدولة المدنية فيتجاهلون اختيار الشعب وينساقوا للرمم المتحدة عيب عيب

    رد

  • مجرم حرب حرق المطار وما به من طائرات بمليارات الدولارات فضلا عن مذبحة غرغور وخزانات النفط فمكانه السجن وعقوبة الإعدام وليس أى منصب لانه رئيس ميليشيا حطين الإرهابية الإجرامية فضلا عن حماية المجرمين من أمثال زوبى وبادي والحصان .

    رد

  • بإعاز من تركيا أخوان الشيطان اعداء الأنسان عبيد اردوغان يدعمون عميل تركيا لكي يحافظ علي مكتسباته تركيا التي منحها العميل السراج لتركيا

    رد