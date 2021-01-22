عاجل ليبيا الان

حويلي: الوفاق لم تحكم طرابلس والحل لن يأتي من الخارج

تم النشر منذُ 25 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد القادر حويلي، إن حكومة الوفاق غير المعتمدة، التي جاء بها الصخيرات لم تحكم طرابلس، بالرغم من الدعم الدولي وقرارات مجلس الأمن وأعضاء فيها بالاسم في الحكومة.

وأضاف حويلي في تصريحات صحفية أنه على الليبيين أن يفهموا أنه إن لم يأت الحل من بينهم فلن يأتي من الخارج، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة بدأت حوارًا، والأغلبية معترضة على الآلية، المشكلة بها فريق الحوار، مبينًا أن ما يسمى بمجلس الدولة اضطر للدخول فيه لأنه لا يريد الحرب.

وتابع حويلي أن البعثة الأممية تتجاهل مشروع الدستور منذ مدة وليس حاليًا، مبديًا أسفه إزاء محاربة مشروع الدستور من عدة جهات داخلية وإقليمية ودولية، لافتًا إلى أنه تمت المطالبة في هذا الحوار بمشاركة 6 أعضاء على حسب الأقاليم، ليكون هناك عضوان من كل إقليم، أحدهما مؤيد لمشروع الدستور والآخر ضده، للخروج بصيغة متوازنة وحل جيد، مضيفًا أنه نتيجة للإعلان الدستوري والقانون لا تستطيع البعثة مخالفته على حسب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرار مجلس الأمن الذي ينص على أن الهيئة التأسيسة يجب أن تكون جزءًا من الحوار، لكن البعثة تجاهلت ذلك ولم تشرك الهيئة، بحسب قوله.

وأشار حويلي إلى أن الفريقين اجتمعا وتم الاتفاق على الآلية، وهي الاستفتاء على مشروع الدستور بـ50+1 لكل إقليم، وإن لم يحصل على النسبة في أي إقليم فإنه يرجع للهيئة التأسيسة لإعادة صياغته مرة أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يااحول هذه الالية تؤكد انه مرفوض مقدما فى اقليمى برقة وفزان بعد تضييع الوقت والمال وزيادة الفرقة والمصلحة العامة تقضى اختيار العقلاء من الشرق والغرب والافضل ان يكون معتيق رئيسا للمجلس الرئاسى وعبدالله الثنى رئيسا للوزراء فهما من العقلاء واصحاب الخبرة ومقبولان شرقا وغربا فى الفترة الانتقالية مع تكوبن مجلس للامن القومى للقضايا الهامة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية رئيس المجلس الرئاسى ورئيس الوزراء وقائد الجيش ورئيسى الاركان شرقا وغربا ووزير الداخلية والدفاع ومجلس الدولة ووزير المالية وببامكانهم ضم اعضاء اخرين بالتوافق ليكون مجلس تشريعى مصغر قبل العرض على البرلمان

    رد

  • توفيرا للوقت والمال يجرى الاستفتاء على الدستور مع الانتخابات البرلمانية والدستورية فى وقت واحد

    رد

  • قلنالكم ان الحكومة الرءيسية الليبية للوفاق الوطني – لم تسعى بوما للحكم هذه حكومة ادارية لها مهام لإنقاذ الدولة من عقليات ” في الحاجة تكمن الحرية ” ومن عقليات الهتلريين العرب والجاهلية ولاجءين الحروب المتمردين الي مدايرين روحهم أصدقاء ليبيا –
    الان توجد خطط الاصلاح وضروري التسليم بها والتباث عليها –
    ليبيا مش ناقصة عقليات مريضة واستنزاف وصراعات عالسلطة – حتى مصطلح السلطة غير مقبول – منطقيا :
    الان توجد في ليبيا الحقيقية :
    ادارات صحية
    ادارات تنفيذية
    وإدارات اصلاحية
    أدارات محاسبة وادارات قضاءية
    ادارات خدمية
    ادارات عسكرية
    ادارات أمنية
    ادارات تأمينية
    ادارات إعلامية
    ادارات توظيفية
    ادارات رقابية
    أدرات تعليمية
    أدرات دفاعية
    أدرات اقتصادية
    أدارات توجيهية وتربوية
    أدارات تسيرية
    أدرات تدريبية
    أدارات ثقافية
    ادارات تاريخية
    ادارات دوبلوماسية –
    وإدارات المتابعة والتدقيق
    وكذلك العمل الوطني لا يحتاج للمزايدات والمواجهات وتبادل الاتهامات والأهمال والفشل لترك ثغرات لاعداء ليبيا
    – فقط الادارة الإصلاحية والقضاءية والمحاسبة الاداريةً هي من يحق لها التصرف في هذا الامر في الشءون الليبية وتوفير ما يلزم للعمل في هذا الأتجاه – للمصلحة الدولة ووضع أسس صحيحة يكن الوقوف والسير عليها حتى للإجيال الليبية القادمة . والفرص تفتح للجميع الليبين وليس لإحزاب او نواب او اطراف معينة – ليبيا تحتاج لليبيين انتم الان تتصارعون ويوجد لكم أعداء يتفرجون عليكم عن كثب – من وراء الكواليس – ان لم تعتبروا في ضربة 2011 فلن تتعلموا أبدا من أخطاءكم .

    رد