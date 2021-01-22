حويلي: الوفاق لم تحكم طرابلس والحل لن يأتي من الخارج

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد القادر حويلي، إن حكومة الوفاق غير المعتمدة، التي جاء بها الصخيرات لم تحكم طرابلس، بالرغم من الدعم الدولي وقرارات مجلس الأمن وأعضاء فيها بالاسم في الحكومة.

وأضاف حويلي في تصريحات صحفية أنه على الليبيين أن يفهموا أنه إن لم يأت الحل من بينهم فلن يأتي من الخارج، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة بدأت حوارًا، والأغلبية معترضة على الآلية، المشكلة بها فريق الحوار، مبينًا أن ما يسمى بمجلس الدولة اضطر للدخول فيه لأنه لا يريد الحرب.

وتابع حويلي أن البعثة الأممية تتجاهل مشروع الدستور منذ مدة وليس حاليًا، مبديًا أسفه إزاء محاربة مشروع الدستور من عدة جهات داخلية وإقليمية ودولية، لافتًا إلى أنه تمت المطالبة في هذا الحوار بمشاركة 6 أعضاء على حسب الأقاليم، ليكون هناك عضوان من كل إقليم، أحدهما مؤيد لمشروع الدستور والآخر ضده، للخروج بصيغة متوازنة وحل جيد، مضيفًا أنه نتيجة للإعلان الدستوري والقانون لا تستطيع البعثة مخالفته على حسب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرار مجلس الأمن الذي ينص على أن الهيئة التأسيسة يجب أن تكون جزءًا من الحوار، لكن البعثة تجاهلت ذلك ولم تشرك الهيئة، بحسب قوله.

وأشار حويلي إلى أن الفريقين اجتمعا وتم الاتفاق على الآلية، وهي الاستفتاء على مشروع الدستور بـ50+1 لكل إقليم، وإن لم يحصل على النسبة في أي إقليم فإنه يرجع للهيئة التأسيسة لإعادة صياغته مرة أخرى.

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