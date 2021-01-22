الكشف عن خندق عملاق يبلغ طوله 70 كيلومترًا يربط سرت بالجفرة

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، الجمعة، إن صور أقمار صناعية كشفت وجود خندق ضخم يبلغ طوله 70 كيلومترًا يربط بين سرت والجفرة.

وذكرت الشبكة أن هناك مخاوف أثيرت حيال بناء الخندق، الذي قالت إن “فاغنر” المدعومة من روسيا هي التي حفرته، الأمر الذي أثار شكوكا من عدم انسحاب المقاتلين الأجانب من البلاد بحلول يوم السبت، كما هو وارد في اتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وأضافت الشبكة أن المسؤولين الأمريكيون يشعرون بالقلق بشأن الأهداف طويلة المدى لحليف الكرملين في الدولة التي مزقتها الحرب.

ونقلت الشبكة عن أحد مسؤولي المخابرات الأمريكية قوله إن الخندق هو علامة على أن “فاغنر” التي قال المسؤول إن وجودها العالمي الأكبر هو في ليبيا، “تستقر على المدى الطويل”.

وتابعت الشبكة أنه يمكن رؤية الخندق الذي يمتد عشرات الكيلومترات جنوبًا من المناطق الساحلية المأهولة بالسكان حول سرت باتجاه معقل الجفرة الخاضع لسيطرة “فاغنر” من خلال صور الأقمار الصناعية، حيث تدعمه سلسلة من التحصينات المعقدة.

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