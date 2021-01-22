“لأول مرة في ليبيا”.. دورة في هون حول أساسيات المناظرة للصغار

احتضن بيت الثقافة في مدينة هون ورشة تدريب على أساسيات المناظرة برعاية وتنظيم جمعية هون لرعاية الطفولة وتحت أشراف المدربين “فرح الدبري” و “منذر ياسر” في الفترة من 18 إلى 21 من شهر يناير الجاري.

ويعد هذا التدريب الأول من نوعه على مستوى ليبيا في المناظرات للفئة العمرية مابين 12 و 15 سنة وبوصف المدربين فأن النتائج والتجاوب والتفاعل لهذه المجموعة -التي وصل عددها إلى 20 متدرباً ومتدربة من تلاميذ مدارس هون الابتدائية والإعدادية- كان كبيراً حيث أظهر المتدربون مستوى عالٍ في المناظرات النهائية التي أجريت في الحفل الختامي .

وحضر حفل الاختتام أباء وأمهات التلاميذ في أجواء تنافسية وعائلية تم من خلالها توزيع الشهادات على المتدربين من قبل إدارة جمعية هون لرعاية الطفولة التي ذكرت مديرتها “خديجة عبدالقادر” أن هذا التدريب هو الأول ولن يكون الأخير في مجال المناظرات لهذه الفئة العمرية بالتحديد وهي فخورة بهذا التدريب الأول من نوعه في ليبيا والذي كان بإصدار جمعيتها.

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