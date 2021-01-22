التضامن لحقوق الإنسان: انتهاكات خطيرة بحق الليبيات في سجون مليشيا الردع

أعربت منظمة “التضامن لحقوق الإنسان” في ليبيا عن قلقها حول مصير مجموعة من المعتقلات في سجن معيتيقة التابع لمليشيا الردع في طرابلس، بعدما دخلن في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقالهن منذ سنوات بدون محاكمة.

وأصدرت المنظمة بيانا أكدت فيه أن السجينات رغم عدم ثبوت أي تهم ضدهن، إلا أن النيابة لم تتدخل للإفراج عنهن، في حين يحمل المسؤولون عن السجن النيابة المسؤولية عدم الإفراج عنهن.

و أوضح البيان أن عدد المحتجزين في سجون الردع غير معروف، ولا أماكن احتجازهم، لافتا إلى عدم تتمكن أي هيئة مستقلة، وطنية أو دولية، من زيارة السجن، كما لم يُسمح لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بزيارة السجن ،مشيرا إلى أنه وفقا لأحدث تقرير لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يُقدَّر عدد المحتجزين في سجن معيتيقة بحوالي 3600 محتجز، من بينهم نساء وأطفال.

وأكدت المنظمة أن سجن معيتيقة، لا يوجد به حارسات نساء، والمعتقلات يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي، وفقاً لشهادات نساء كُنَّ معتقلات، لافتة إلى أنه رغم التقارير الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية غير الحكومية، التي وثقت الانتهاكات في السجن، وطالبت السلطات بتصحيح الوضع، إلا أنه لا توجد مبادرة من حكومة الوفاق ولا من المجلس البلدي لبلدية سوق الجمعة.

و دعا المنظمة المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والعدل بحكومة الوفاق غير المعتمدة ومكتب النائب العام لـ تحمل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الردع في هذا السجن، لافتة إنها حاولت الاتصال برئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام بشأن الأوضاع السيئة في سجن معيتيقة، ولكن لم يرد على محاولات الاتصال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24