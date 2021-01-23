عاجل ليبيا الان

الغرياني: العدالة والبناء لا يزال يُكابر بعد أن أدخل ليبيا “غرفة الإنعاش”

تم النشر منذُ 18 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال المفتي المعزول، الصادق الغرياني، إن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لتنظيم الإخوان في ليبيا، لا يزال يُكابر، مبينًا أنه في كل مناسبة ينبش الماضي ويمنُّ على الليبيين بمشروع الصخيرات الذي أدخل ليبيا غرفة الإنعاش، وسلَّط عليها من وصفهم بـ”شذاذ الآفاق” ووضعها تحت الوصاية الدولية.

وأضاف الغرياني أن حزب العدالة والبناء يرى ما تقوله البعثة الأممية حول الشَّأن الليبي، أنه هو طوق النجاة ولا يمكن مخالفته ويعتبرونه “مقدسا”، وأن ما يقوله الغرياني عن الشأن الليبي تدخل في السياسة وتحريض على الحزب.

وتابع الغرياني أن مشروع الصخيرات لم يكن قابلا للتطبيق من أول يوم، بسبب التناقضات التي بداخله، مبينًا أن حتى بعض النقاط الإيجابية التي تركوها فيه مثل تحكيم الشريعة الإسلامية أفرغوها من محتواها، لافتًا إلى أنه عندما ظهر تناقضه وعدم قابليته للتطبيق قالوا السبب هم المعارضون، مع أنه على رأس من أعاق تطبيقه عقيلة صالح وبرلمانه، الذي هم اليوم يكافئونه بالتَّرشيح للرئاسي الجديد.

وأشار الغرياني إلى أن كل القرائن كانت تشير إلى أن مشروع الصخيرات كان مكيدة، وعلى رأس هذه القرائن “ليون” الذي أخرجه من جعبته، والتّقارير من ذلك الوقت تذكر أنَّه مرتشٍ بمرتَّبات عالية، على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لو طبقنا الشريعة الاسلامية عليك لقطعنا رأسك الشريرة تنفيذا لامر رسول الله بقتل الخوارج امثالك حيث قال رسول الله عنهم انهم شر خلق الله وانه لو ادركهم لقتلهم قتل عاد وقال عليكم ايضا هلك المتنطعون وقال من لايرحم الناس لايرحمه الله وقال ﻻيؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مايحبه لنفسه وقال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وحتى صلاتك ياغريانى باطلة لان تحمل غل وحقد وكراهية لغالبية المسلمين فكيف تقول اهدنا الصراط المستقيم وانت تسير على صراط المغضوب عليهم والضالين لعنة الله عليك وعلى الاخوان المفلسين قولوا امين ..امييييييين

    رد