الغرياني: العدالة والبناء لا يزال يُكابر بعد أن أدخل ليبيا “غرفة الإنعاش”

قال المفتي المعزول، الصادق الغرياني، إن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لتنظيم الإخوان في ليبيا، لا يزال يُكابر، مبينًا أنه في كل مناسبة ينبش الماضي ويمنُّ على الليبيين بمشروع الصخيرات الذي أدخل ليبيا غرفة الإنعاش، وسلَّط عليها من وصفهم بـ”شذاذ الآفاق” ووضعها تحت الوصاية الدولية.

وأضاف الغرياني أن حزب العدالة والبناء يرى ما تقوله البعثة الأممية حول الشَّأن الليبي، أنه هو طوق النجاة ولا يمكن مخالفته ويعتبرونه “مقدسا”، وأن ما يقوله الغرياني عن الشأن الليبي تدخل في السياسة وتحريض على الحزب.

وتابع الغرياني أن مشروع الصخيرات لم يكن قابلا للتطبيق من أول يوم، بسبب التناقضات التي بداخله، مبينًا أن حتى بعض النقاط الإيجابية التي تركوها فيه مثل تحكيم الشريعة الإسلامية أفرغوها من محتواها، لافتًا إلى أنه عندما ظهر تناقضه وعدم قابليته للتطبيق قالوا السبب هم المعارضون، مع أنه على رأس من أعاق تطبيقه عقيلة صالح وبرلمانه، الذي هم اليوم يكافئونه بالتَّرشيح للرئاسي الجديد.

وأشار الغرياني إلى أن كل القرائن كانت تشير إلى أن مشروع الصخيرات كان مكيدة، وعلى رأس هذه القرائن “ليون” الذي أخرجه من جعبته، والتّقارير من ذلك الوقت تذكر أنَّه مرتشٍ بمرتَّبات عالية، على حد قوله.

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