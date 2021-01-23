ليبيا الان

أذرع الإخوان الإعلامية تعلن رسميا دعمها لترشيح “باشاغا” لرئاسة حكومة الحوار

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت قناة ” بانوراما ” الفضائية الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء دعمها لترشح فتحي باشاغا بشكل رسمي لرئاسة حكومة حوار تونس في أول إشارة علنية تؤكد صحة كلالتقارير عن علاقة باشاآغا بالحزب وجماعة الإخوان المسلمين كونه مرشحهم للمنصب عبرالحوار .

 

وفى تقرير لقناة ” بانوراما ” مساء الجمعة عبر شاشتها بعنوان ” ساسة وخبراء دوليون يدعمون ترشح باشاغا لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية ” ليتضح بأن هؤلاء هم عضو مجلس الدولة ادريس بوفايد والمحلل السياسي حافظ الغويل والتاجر حسني بي .

فيما نشرت شبكة الرائد الإعلامية الذراع الصحافي للعدالة والبناء ذات المحتوى ولكن على شكل ” صور إنفوجرافيك ” مكتوبة في إشارة أخرى على دعم الحزب لباشاآغا كمرشح لهم بل وذراع ضاربة عقب خسارتهم كل أوراقهم الرابحة وإفلاسهم من أي شخصيات قد تقنع ولو قسم يسير من الليبيين  .

وقالت القناة أن شخصيات من عالم السياسة والإقتصاد والعلاقات الدولية من مناطق وانتماءات مختلفة يدعمون باشاآغا ، نقلت عن الغويل قوله أن باشاآغا هو من واجه ” العدوان على طرابلس بينما كان رئيس واعضاء الرئاسي مختفين او خارج البلاد .

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • باشاغا سيشعل الصراع بين افاعى مصراته وافاعى طرابلس فهو مرفوض فى العاصمة وغرب ليبيا مدعوم من خوان مصراته فقط ويحاول التحالف مع عقيلة شرقا ليمرر الصفقة والافضل دعم صفقة العقلاء ليكون معتيق رئيسا للمجلس الرئاسى مع على القطرانى واخر عن الجنوب وعبدالله رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية فهو من نال ثقة نواب الشعب وعمل فى طرابلس والبيضا ولم يعينه حفتر ولكنه مدعوم منه

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