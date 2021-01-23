أذرع الإخوان الإعلامية تعلن رسميا دعمها لترشيح “باشاغا” لرئاسة حكومة الحوار

أعلنت قناة ” بانوراما ” الفضائية الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء دعمها لترشح فتحي باشاغا بشكل رسمي لرئاسة حكومة حوار تونس في أول إشارة علنية تؤكد صحة كلالتقارير عن علاقة باشاآغا بالحزب وجماعة الإخوان المسلمين كونه مرشحهم للمنصب عبرالحوار .

وفى تقرير لقناة ” بانوراما ” مساء الجمعة عبر شاشتها بعنوان ” ساسة وخبراء دوليون يدعمون ترشح باشاغا لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية ” ليتضح بأن هؤلاء هم عضو مجلس الدولة ادريس بوفايد والمحلل السياسي حافظ الغويل والتاجر حسني بي .

فيما نشرت شبكة الرائد الإعلامية الذراع الصحافي للعدالة والبناء ذات المحتوى ولكن على شكل ” صور إنفوجرافيك ” مكتوبة في إشارة أخرى على دعم الحزب لباشاآغا كمرشح لهم بل وذراع ضاربة عقب خسارتهم كل أوراقهم الرابحة وإفلاسهم من أي شخصيات قد تقنع ولو قسم يسير من الليبيين .

وقالت القناة أن شخصيات من عالم السياسة والإقتصاد والعلاقات الدولية من مناطق وانتماءات مختلفة يدعمون باشاآغا ، نقلت عن الغويل قوله أن باشاآغا هو من واجه ” العدوان على طرابلس بينما كان رئيس واعضاء الرئاسي مختفين او خارج البلاد .