السني يطلب من مجلس الأمن إصدار قرار يدعم إجراء الانتخابات في موعدها

سلم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، رسالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش و رئيس مجلس الأمن السفير طارق الأدب، بشأن تقديم الدعم والمساعدة التقنية والفنية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، والتي أُتفِقَ على إقامتها في 24 من ديسمبر 2021 م.

و طالب السني في رسالت بإصدار المرفق كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن وتعميمها على الدول الأعضاء، معربا عن أمله في أن يلقى هذا الطلب الدعم والاهتمام من الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أقرب فرصة ممكنة.

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