عاجل // تسييري صبراتة: الوفاق وعدتنا بدولة مدنية و تركتنا تحت رحمة المليشيات

طالب المجلس التسييري لبلدية صبراتة، السبت، البعثة الأممية و مجلس النواب و مجلس الدولة بتحمل مسؤوليتهم تجاه حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المدينة، مستنكرا سيطرة المليشيات المسلحة على البلدية و مقدراتها.
و أوضح المكتب الإعلامي للمجلس في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المجلس كان يتطلع لبناء دولة مدنية ، لافتا إلى أن الأمن انفلت منذ دخول قوات الوفاق للمدينة.
و حمل البيان وزارتي الداخلية و الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة مسؤولية أمن المدينة واستقرارها، لافتا إلى اختطاف المليشيات المسلحة لـ بعض الأهالي لأماكن مجهولة.
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