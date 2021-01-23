تراغن تعاني من جملة أزمات والوضع الوبائي يتفاقم

أكد عضو المجلس البلدي ببلدية تراغن، علي خزام، أن البلدية تُعاني من غلاء الأسعار ونقص في المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن الوقود يأتي بكميات بسيطة جدًا لا تكفي المواطنين، بسبب استمرار التهريب .

وقال خزام في تصريح صحفي إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل البلدية شهد انتشارا واسعا، لكن بعض المواطنين مُلتزمين بالإجراءات الوقائية، مضيفا أنه لا يوجد حالات كثيرة في مركز العزل وبعض الحالات يتم عزلهم والعناية بهم في المنزل من قبل الفريق المُكلف بمُتابعة الحالات المصابة.

وأضاف خزام أن البلدية تعاني من نقص كبير في المواد اللازمة لإجراء المسحات، وتفتقر المدارس بشكل كبير للكمامات والمُطهرات، لافتًا إلى أن المجلس البلدي تراغن تواصل مع وزارة الصحة بالنسبة لتطعيمات فيروس كورونا لتشكيل فريق خاص لها، مؤكدا استعداد البلدية للقيام بهذه الحملة.

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