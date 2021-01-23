اتهامات لوزير اقتصاد المؤقتة منير عصر بالفساد

قال مراقب اقتصاد المرج السابق، مختار الجبالي، إن قرار إعفائه من قبل وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر، قرار تعسفي ظالم، مشيرًا إلى أن سبب إعفائه من منصبه يكمن في تنفيذه لبرنامج فائض الملاك الوظيفيي بناء على رسالة من رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة التي فوض فيها وزير العمل بتنسيب فائض الملاكات الوظيفية على كل القطاعات بالبلدية، متهمًا عصر بالمماطلة والمساومة.

وأضاف الجبالي في تصريح صحفي أنه تفاجأ بأن لديه أسماء يريد توزيعها على المراقبات وهناك أشياء كثيرة ستحمل المراقبات لأن الوزارة يتم الاتفاق لتوحيدها فيريد تحميل أسماء غير معروفة.

وتابع الجبالي أن المواطنين المتواجدين بفائض الملاكات الوظيفية كانوا موظفين بالقطاعات وتم إعادتهم إلى مركز العمل أو فائض الملاكات الوظيفية، مبينًا أن هؤلاء المواطنين منذ 15 أو 20 سنة يتقاضوا مرتبات ضعيفة جدًا تبدأ من 450 دينارا إلى 650 دينارا كأعلى مرتب، وهم يعانون من ظروف اجتماعية صعبة، لافتًا إلى أن عصر لديه سيارة يجاوز سعرها الـ150 أو 200 ألف دينار ويتقاضى مرتب حوالي 30 ألف دينار في الوقت الذي يموت فيه المواطنين من أجل رغيف الخبز.

وأشار الجبالي إلى أنه يجب على الأجهزة الرقابية تفتيش وزارة اقتصاد المؤقتة لرصد ملفات الفساد الكبيرة جدًا، مبينًا أنه فساد مالي وإداري، مشيرًا إلى أن عصر لم يبذل الحد الأدنى من ممارسة وظيفته بأي جهد ليكون إلى جانب المواطن البسيط الذي ينتظر التحصل على قوت يومه.

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