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سرت.. دورة تدريبية للاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت لجنة التوعية لجائحة فيروس كورونا في مدينة سرت دورة تدريبية للاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين، تحت شعار “معاً في مواجهة كورونا”.

التأمت الدورة في قاعة مدرسة سرت المركزية للتعليم الأساسي وأشرفت عليها لجنة التوعية المشكلة بقرار رئيس المجلس التسييري للبلدية بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية بمراقبة تعليم سرت.

قدم الدورة فريق الرصد والتقصي وتضمنت كيفية  التعامل مع التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية في ظل جائحة كورونا وكيفية الوقاية وتثقيف التلاميذ وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه والمصابين وكيفية عزلهم بطرق تبعد عنهم التنمر من زملائهم ومن جوارهم-حسب ما جاء في منشور على صفحة بلدية سرت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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