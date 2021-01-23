مسئول بالمصرف المركزي: فتح اعتمادات مستندية بنحو 300 مليون دولار لم يؤثر على سعر الصرف

قال عضو اللجنة الفنية في المصرف المركزي بطرابلس مصباح العكاري إنه تم فتح اعتمادات مستندية خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري.

وأصاف العكاري في تصريحات صحفية أمس الجمعة رصدتها “الساعة 24″، أن فتح الاعتمادات المستندية تم في شهر يناير الجاري بنحو 300 مليون دولار أمريكي ، إلا أنه ورغم موضوع هذا التصريح لم يسجل الدولار انخفاضات تذكر في السوق السوداء .

هذا وشهدت بعض المصارف إقبالا من قبل بعض المودعين في مصارف مُنحت اعتمادات ما أدى لحلحلة أزمة السيولة بشكل جزئي باستثناء مصرف التجارة والتنمية الذي يرفض الكبير وفقًا لبعض المصادر منحه أي مبالغ من النقد الأجنبي للبيع .