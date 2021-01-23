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المبعوث الأممي المعين كوبيتش يبحث مع بوغدانوف تطورات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحث «مجموعة من القضايا المتعلقة بتطور الأوضاع في ليبيا وما حولها» في مكالمة هاتفية مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعين حديثًا إلى ليبيا يان كوبيتش.

وتعد المحادثات الهاتفية بين كوبيتش وبوغدانوف هي أول اتصال دولي يجريه المبعوث الأممي المعين إلى ليبيا منذ موافقة مجلس الأمن على تعيينه في منصبه خلفا لسلامة يوم الجمعة الماضية. وأوضح بيان الخارحية الروسية «بوغدانوف هنأ يان كوبيتش على تعيينه، متمنياً له النجاح في إنجاز المهمة الموكلة إليه»، خلال الاتصال الذي جرى «بمبادرة من جانب الأمم المتحدة».

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وذكرت الخارجية الروسية أن المبعوث الأممي المعين والمسؤول الروسي أشارا إلى «أهمية زيادة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل دفع التسوية الليبية إلى الأمام وإقامة عملية سياسية شاملة ومستدامة بمشاركة جميع القوى المؤثرة في البلاد».

ويوم الجمعة الماضية، وافق مجلس الأمن على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأن يخلف كوبيتش (68 عاما) غسان سلامة، الذي استقال في مارس من العام الماضي، وعملت نائبة سلامة ستيفاني وليامز مبعوثة ليبيا بالإنابة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • هذه هرطقات الجامعة العربية او ” ” الجامعة العزبية عزبة مصر ومجرمي الحرب ”
    الان ما مصلحة الشرق الأوسط في دول الشمال الأفريقي –
    اذا كان اجتمعت دول الخليج في اتحاد متصارع – يدعم الاٍرهاب بشتى الطرق لتخريب الدول وقهر الشعوب الاسلامية بتحالف فرنسي
    وإذا كانت لبنان في تحالف وولاء إيراني شيعي سوري وحقد صهيوني صليبي متحجر متصلب – ً مدعوم من منظمات عنصرية في اوروبا .
    وإذا كانت بلاد الحرمين في تحالف ضد اليمن ودوّل جنوب الخليج ابناء العروبة وتدفع بالسموم الثقافية والدوائية وتسلب الثروات الطبيعية والغذائية والحيوانية والبحرية للتفريق بين ابناء الشعب ألواحد وأعرافهم ويبعثون لهم اعوان ليضلوهم عن سبيل الله .
    وإذا كانت حكومات بعض دول الاتحاد المغرب العربي تتخذ من المضلين عضدا وتنصر الكافر ليستلب ثروات أراضي المسلمين وتلوث سواحلهم وبحارهم بسموم النفط والغاز والزيوت من السفن والمخلفات الصناعية .
    فلم يبق الا ليبيا وإفريقيا والصين وبعض الدول الصادقين في عهدهم وقولهم – والذين تضرروا من كل هذا الفساد المقيت –
    الان اصبحت السخرية الإعلامية العربية ماكينة حربية تعمل فقط للسخرية من الشعوب الاخرى واستنزاف مواردهم متناسين مصاءبهم وجرائمهم او يخفونها – سخر الله منهم – في قوله تعالى ”
    لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ”
    ” وسيعلم الظالمون الي اي منقلب سينقلبون ” صدق الله العظيم

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