المبعوث الأممي المعين كوبيتش يبحث مع بوغدانوف تطورات الأوضاع في ليبيا

قالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحث «مجموعة من القضايا المتعلقة بتطور الأوضاع في ليبيا وما حولها» في مكالمة هاتفية مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعين حديثًا إلى ليبيا يان كوبيتش.

وتعد المحادثات الهاتفية بين كوبيتش وبوغدانوف هي أول اتصال دولي يجريه المبعوث الأممي المعين إلى ليبيا منذ موافقة مجلس الأمن على تعيينه في منصبه خلفا لسلامة يوم الجمعة الماضية. وأوضح بيان الخارحية الروسية «بوغدانوف هنأ يان كوبيتش على تعيينه، متمنياً له النجاح في إنجاز المهمة الموكلة إليه»، خلال الاتصال الذي جرى «بمبادرة من جانب الأمم المتحدة».

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وذكرت الخارجية الروسية أن المبعوث الأممي المعين والمسؤول الروسي أشارا إلى «أهمية زيادة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل دفع التسوية الليبية إلى الأمام وإقامة عملية سياسية شاملة ومستدامة بمشاركة جميع القوى المؤثرة في البلاد».

ويوم الجمعة الماضية، وافق مجلس الأمن على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأن يخلف كوبيتش (68 عاما) غسان سلامة، الذي استقال في مارس من العام الماضي، وعملت نائبة سلامة ستيفاني وليامز مبعوثة ليبيا بالإنابة.

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