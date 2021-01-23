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بلدية الجفرة.. اجتماع بشأن العام الدراسي ومواجهة كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت اللجنة الطبية التنفيذية لجائحة كورونا على مستوى بلدية الجفرة اجتماعاً مع مراقب التعليم و عمداء الكليات والمعاهد العليا ورئيس جامعة الجفرة ومندوبين عن الأوقاف والحرس البلدي و الرعاية الصحية الأولية و فريق الرصد والتقصي و مركز مكافحة الامراض السارية ومندوب الصحة العالمية في بلدية الجفرة و رئيس الفريق الطبي بمركز العزل و مدير مركز العزل في مدينة ودان .

انعقد الاجتماع في القاعة الرئيسة داخل مديرية أمن الجفرة بالمجمعات الإدارية في مدينة هون.. وناقش المجتمعون العديد من القضايا العالقة والأمور، للوقوف على آخر الاستعدادات قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، خاصةً مع ازدياد تطور وانتشار فيروس كورونا .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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