شكشك: القطاع الصحي يعاني الكثير من المشاكل وهناك فساد في توريد الأدوية

أكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إن القطاع الصحي في ليبيا يعاني من مشاكل كبيرة ابتداءً من السياسات الصحية في الدولة والتي مازالت تعتمد على الإدارة الحكومية المباشرة، انتهاء بالفساد المستشري في توريد الأدوية والمعدات والتوظيف وغيرها.

وأضاف شكشك في تصريح صحفي أن الحديث عن أداء القطاع الصحي دون وجود وزير لا معنى له، مبينًا أن اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا أمر فني مرتبط باتفاقات مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة العليا، لافتًا إلى أن منصب وزير الصحة الشاغر زاد قطاع الصحة سوءا وتعقيدا خاصة في ظل أزمة كورونا التي أعلنت فيها كل الدول حالة الاستنفار القصوى.

وأشار شكشك إلى أن الموعد المتوقع لوصول لقاح كورونا إلى ليبيا هو أبريل المقبل وفقا لتقديرات المختصين.

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