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احتياجات “الشرطة السياحية” لحماية آثار ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد ديوان جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار في طرابلس، اجتماعاً ضم رئيس الجهاز العميد “محمود عاشور” ورئيس الهيئة العامة للسياحة “خيضر مالك”، ورئيس فرع الاتحاد السياحي وحماية الآثار ، وعميد بلدية غات وضباط من جهاز الشرطة السياحية.

واستعرض المجتمعون أهم المتطلبات التي يحتاجها الجهاز في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، كما ناقشوا سبل التعاون بين جهاز الشرطة السياحية والهيئة العامة للسياحة والاتحاد السياحي في حماية الموروث الثقافي للدولة الليبية، كما طرح المسؤولون توصيات اتحاد التراث العالمي بشأن حماية مواقع “تادرارت وأكاكوس” وكذلك المواقع الخمس من التعديات، ومنع دخول السياح إلا بعد موافقة رئاسة الجهاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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