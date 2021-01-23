كشف غموض مقتل 3 مصريين في طبرق

تمكن قسم البحث الجنائي في مدينة طبرق، من كشف غموض مقتل ثلاثة مصريين، بعد العثور على جثثهم وعليها آثار تعذيب، في المنطقة الواقعة بين بلدة القعرة ومنطقة باب الزيتون.

وأفادت مصادر بإن الأجهزة الأمنية بطبرق ألقت القبض على مجموعة من المتورطين في عمليات الهجرة غير الشرعية خلال الأيام الماضية، واعترفوا بقيامهم بتعذيب المصريين الثلاثة وقتلهم وإلقاء الجثث في تلك المنطقة.

وبحسب المصادر فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العصابات قتلت المصريين بسبب عجزهم عن دفع الإتاوات.

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