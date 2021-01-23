اكتشف 7 معلومات عن المرشح للمجلس الرئاسي علي زيدان

1 ) علي زيدان من مواليد ودان 1950 في عائلة كانت تحترف التجارة، واحترف العمل الدبلوماسي بعد دراسته العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

2 ) انضم في سنة 1980 إلى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا والتي كانت حركة معارضة في الخارج تشتغل تحت إمرة عدد من أجهزة المخابرات الإقليمية والدولية.

3 ) مع بداية أحداث فبراير 2011 اعتبر ممثلاً لرئيس المجلس الوطني الانتقالي في فرنسا وأوروبا حيث كان ينشط من مقر إقامته في سويسرا.

4 ) انتُخب لمنصب رئيس وزراء ليبيا من قبل المؤتمر الوطني العام يوم 14 أكتوبر 2012 بعد فوزه بعدد 93 صوتاً على منافسه “الحراري” الذي حصل على 85 صوتاً. وتولى المنصب في 14 نوفمبر بعد موافقة المؤتمر على تشكيلة حكومته وتأديتها اليمين الدستورية. وهو أول شخصية ليبية تقوم بتشكيل حكومة وفاق وطني بتقديم 27 وزارة في الحكومة الجديدة.

5 ) عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، تعرض في 10 أكتوبر 2013 للاختطاف من قبل ميليشيا مسلحة تعرف باسم غرفة عمليات ثوار ليبيا حيث قام مسلحون تابعون لها بخطفه من الفندق الذي يقيم به في طرابلس. ليتم تحريره بعد ساعات.

6 ) أسس حزب الوطن للتنمية والرفاه الذي ينادي «بدولة ديمقراطية ليبية موحدة بنظام لا مركزي. لكنه ترشح كمستقل. حيث شارك في انتخابات المؤتمر الوطني العام، ومثّل منطقته الجفرة.

7 ) بعد عدة محاولات فاشلة، نجح المؤتمر الوطني العام في حجب الثقة عن وزارة زيدان في 11 مارس 2014 بعد أن صوت 124 نائبا من مجموع 127 حضروا جلسة حجب الثقة. وكان يتعين لسحب الثقة من الحكومة توفر أغلبية 120 صوتا من جملة 194 نائبا. وقرر المؤتمر تكليف وزير الدفاع عبد الله الثني بتسيير الأعمال إلى حين اختيار رئيس وزراء جديد. وتمت عملية حجب الثقة بعد ساعات من فشل الحكومة في منع ناقلة نفط تحمل علم كوريا الشمالية من مغادرة ميناء السدرة بعد تحميلها كمية من النفط دون موافقتها وتحت حماية مسلحين تابعين لما تعرف بـحكومة برقة.