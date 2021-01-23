اكتشف 7 معلومات عن المرشح للمجلس الرئاسي علي بو خيرالله

1) علي محمود بو خيرالله، من مواليد العام 1955 يعمل حاليا عضو هيئة التدريس بكلية القانون جامعة عمر المختار ببنغازي ورئيس قسم العلوم الجنائية.

2 ) حاصل على دكتوراه في القانون الجنائي من القاهرة وماجستير في الدراسات الإسلامية المقارنة بالقوانين الوضعية من جامعة طرابلس، وليسانس قانون من جامعة قاريونس، عام 1980، ودبلوم لغة إنجليزية من كندا سنة 1994.

3 ) شغل عدة مناصب قيادية في النظام الجماهيري منها أمين اللجنة الشعبية البيضاء، وأمين اللجنة الشعبية للعدل بالبيضاء.

4 ) عمل كمستشار قانوني لجامعة عمر المختار ومحام بالمحاماة الشعبية بالجبل الأخضر وقائم بالأعمال في سفارة ليبيا بسويسرا ومدير المعهد العالي للمهن.

5 ) يرأس حاليا اللجنة العليا للمصالحة ورئيس الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان برقة وعضو مجموعة صناع السلام برعاية أوروبية.

6 ) يتقن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وقام بدورات مكثفة في ذلك.

7 ) لديه عدد من الكتب المنشورة في مجال القانون.