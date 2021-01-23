اكتشف 7 معلومات عن المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي الشريف الوافي

1 ) الشريف الوافي محمد من مواليد مدينة المرج رجل أعمال وسياسي ليبي مرشح لرئاسة المجلس الرئاسي.
2 ) تخرج من المعهد العالي للنفط بمدينة طبرق.
3 ) ينتمي إلى قبيلة العبيد بمنطقة جردس التي كانت تسمى جردس العبيد، وغير النظام الجماهيري اسمها الى جردس الأحرار.
4 ) انتخب الوافي عضواً في المؤتمر الوطني عن مدينة المرج في 7 يوليو 2012 وتولى رئاسة لجنة الاقتصاد والتجارة بالمؤتمر.
5 ) رشح نفسه لرئاسة المؤتمر في 25 يونيو 2013، بعد أن خسر الجولة الأخيرة في تلك الانتخابات مع نوري أبوسهمين الذي حصل على 96 صوتا مقابل 80 صوتا للوافي.
6 ) ) اختير الشريف الوافي عضواً مستقلاً في لجنة الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة الذي انطلق في يناير عام 2015، وشارك في العديد من جلساته داخل البلاد وخارجها، وصولا الى اتفاق الصخيرات.
7 تولى في 2017 رئاسة نادي النصر ببنغازي حيث تحصلت قائمته على 174 صوتاً، مقابل 113 صوتًا للقائمة الثانية والمنافسة الوحيدة بقيادة مصطفى عبد السلام.
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