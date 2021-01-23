ليبيا الان

اكتشف 8 معلومات عن المرشح للمجلس الرئاسي عبد الجواد العبيدي

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

1 ) عبد الجواد فرج العبيدي من مواليد مدينة القبة في العام 1946.

2 ) زاول تعليمه بمدرسة طبرق الداخلية من عام 1954 الى عام 1960 ثم انتقل الى مدينة درنة لمواصلة دراسته بمدرسة عزوز الإعدادية ما بين 1960 و1964.

3 ) انتقل بعد ذلك الى مدينة البيضاء لمواصلة الدراسة الثانوية من 1965 الى 1968 ثم انتقل سنة 1973 الى المرحلة الجامعية بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الاسلامية ، قاريونس حاليا، ليتخرج منها 1977.

4 ) في ديسمبر 1977 تم تعيينه عضو هيئة قضائية على درجة معاون نيابة عمومية.

5 ) حظي بعدة ترقيات في مجال عمله وصولا الى رتبة مستشار سنة 1999.

6 ) تمت ترقيته سنة 2005 الى رتبة رئيس محكمة الاستئناف وتقاعد لبلوغه السن القانونية سنة 2011.

7 ) عين وزيرا للمصالحة الوطنية في فبراير 2016 واعتذر عن ذلك بعدما فشلت الحكومة المقترحة من المجلس الرئاسي في الحصول على ثقة البرلمان.

8 ) ينشط حاليا كعضو للجنة القانونية لمجلس النواب الليبي.  

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • هل يستطيع احد من ما يسمون انفسهم نواب ان ينوب عن المرضى الليبين والحرجى والعالقين فالخارج ..!!!
    هل يستطيع النواب ان ينوبوا عّن فاقدي الأطراف والمهجرين من ديارهم ..!!! او المطرودين من الشركات بسبب الفساد والتخصيص والرشاوي والاستيراد والعمالة ..!!!
    طبعا لا …. فقط شكليات وحبر على ورق / العمل لا يحتاج لمناصب شكلية فقط العمل الوطني يحتاج لادارًة ومراقبة ومتابعة وامانة وصدق – ادريس السنوسي بيموت وإني ينموت والقذافي مات وكلنا بنموتوا في يوم من الآيام خلوا التاريخ يُذكركم بالخير والعمل الصالح لا يموت

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