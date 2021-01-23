اكتشف 8 معلومات عن المرشح للمجلس الرئاسي عبد الجواد العبيدي

1 ) عبد الجواد فرج العبيدي من مواليد مدينة القبة في العام 1946.

2 ) زاول تعليمه بمدرسة طبرق الداخلية من عام 1954 الى عام 1960 ثم انتقل الى مدينة درنة لمواصلة دراسته بمدرسة عزوز الإعدادية ما بين 1960 و1964.

3 ) انتقل بعد ذلك الى مدينة البيضاء لمواصلة الدراسة الثانوية من 1965 الى 1968 ثم انتقل سنة 1973 الى المرحلة الجامعية بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الاسلامية ، قاريونس حاليا، ليتخرج منها 1977.

4 ) في ديسمبر 1977 تم تعيينه عضو هيئة قضائية على درجة معاون نيابة عمومية.

5 ) حظي بعدة ترقيات في مجال عمله وصولا الى رتبة مستشار سنة 1999.

6 ) تمت ترقيته سنة 2005 الى رتبة رئيس محكمة الاستئناف وتقاعد لبلوغه السن القانونية سنة 2011.

7 ) عين وزيرا للمصالحة الوطنية في فبراير 2016 واعتذر عن ذلك بعدما فشلت الحكومة المقترحة من المجلس الرئاسي في الحصول على ثقة البرلمان.

8 ) ينشط حاليا كعضو للجنة القانونية لمجلس النواب الليبي.