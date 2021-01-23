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دوريات لــ”مكافحة الهجرة” في الحمادة الحمراء

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن انطلاق دوريات لقسم التحرى والضبط وجمع المعلومات “طوق الحمادة الحمراء”، لتغطية كامل العمق الصحراوى لضبط المهربين وتأمين المواطنين، تنفيذاً لخطة تأمين المنطقة الغربية وبناء على تعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية.

وشملت التغطية الأمنية مناطق “المرحان”و”حقل الخمسة النفطى”و “البرينيص” على الطريق الصحراوي “القريات درج-حقل الغولف النفطى-عوينة ونين- بئر مجيد”.. ومن خلال عمل هذه الدوريات تم ضبط عدد من الضبطيات استهدفت مهربى البشر والوقود والسلع بمختلف أنواعها، فيما تشهد هذه المناطق أيضاً بواوبات واستيقافات لعسكريين نظاميين يبتزون المسافرين -حسب مصادر مطلعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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