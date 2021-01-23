ليبيا الان

بلدية بوسليم.. أعمال البنية التحتية في “الحداد” و”بلوزة”

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد المجلس البلدي أبوسليم في مدينة طرابلس أن أعمال البنية التحتية مستمرة على قدم وساق في بعض المشاريع بمنطقتى “الحداد” و “بلوزة” ، الواقعتين في نطاق البلدية، بجوار مجرى “وادى المجينين” .

وأضاف المجلس أن هذه الأعمال وصلت إلى مرحلة تركيب البلاط الخاص بالأرصفة، المعروف بـ”العاشق والمعشوق”، كما تم توريد وتركيب أعمدة الإنارة داخل هذه الأحياء، وفق الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

وأثنت البلدية في منشور لها على مجهودات كافة العاملين في جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومكتب المشروعات بالإسكان والمرافق لمتابعتهم هذه الأعمال وجميع الشركات الوطنية المنفذة وتعاون سكان الحيين المذكورين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك