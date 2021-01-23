بلدية بوسليم.. أعمال البنية التحتية في “الحداد” و”بلوزة”

أفاد المجلس البلدي أبوسليم في مدينة طرابلس أن أعمال البنية التحتية مستمرة على قدم وساق في بعض المشاريع بمنطقتى “الحداد” و “بلوزة” ، الواقعتين في نطاق البلدية، بجوار مجرى “وادى المجينين” .

وأضاف المجلس أن هذه الأعمال وصلت إلى مرحلة تركيب البلاط الخاص بالأرصفة، المعروف بـ”العاشق والمعشوق”، كما تم توريد وتركيب أعمدة الإنارة داخل هذه الأحياء، وفق الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

وأثنت البلدية في منشور لها على مجهودات كافة العاملين في جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومكتب المشروعات بالإسكان والمرافق لمتابعتهم هذه الأعمال وجميع الشركات الوطنية المنفذة وتعاون سكان الحيين المذكورين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية