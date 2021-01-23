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طرابلس.. ضبط حمولة “مفروم” غير صالحة للاستهلاك البشري

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في طرابلس -ليل الجمعة السبت- عن ضبط سيارة نقل مكشوفة محملة بكمية من الأكياس البلاستيكية تحتوي على كمية من اللحوم “مفروم” للاشتباه في مخالفتها للمعايير.

وأوضح المركز أن مفتشي الرقابة على الأغذية و الأدوية “لجنة سلامة الغذاء و الدواء” يرافقهم جهاز الحرس البلدي و الأجهزة الضبطية استوقفوا سيارة النقل المعنية بمحملة بالمفروم في ظروف نقل لا تطابق المواصفات وبعد الكشف الظاهري عليها تبين أن المادة غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم من ثَم تحريز كامل الكمية لإعدامها من قبل الجهات الضبطية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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