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«تسييري صبراتة»: نشهد فوضى وانفلاتاً أمنياً منذ سيطرة «قوات الوفاق» على المدينة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حمل المجلس التسييري لبلدية صبراتة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مسئولية ما آلت إليه المدينة من فوضى وانفلات أمني بعد سيطرة قوات الوفاق على المدينة، مستشهدا بخطف مواطنين.

ذكر “المجلس” في بيان وصفه بالعاجل، إن عصابة مسلحة اختطفت المواطنين امحمد مفتاح ابوصبيع، ومصطفى مفتاح ابوصبيع، بعدما داهمت منزلهما وإلى الآن يواجهان مصير مجهول دون تدخل أي جهة رسمية لاطلاق سراحهما.

ذكر البيان، إن البلدية كانت تطلع إلى بناء الدولة المدنية، فإذ بقوات الوفا منذ دخولها وهي تسيطر على المقدرات وتبث الرعب في نفوس الآمنين، وقد تجاوز الظلم مداه وبلغ الصبر منتهاه، وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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