مباحثاتٌ “روسية- ليبية” تركز على آليات بناء عملية سياسية مستدامة

أجرى ممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مباحثات مع عضو مجلس النواب فتح الله حسين عبدالكريم، تناولت حزمة من القضايا المرتبطة بالتطورات على الساحة الليبية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، عبر موقعها، بأن “بوغدانوف”، قد أجرى محادثات موسّعة مع المسؤول الليبي، وأكد الجانبان على ضرورة استمرار تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة؛ في إطار المضي قدمًا بالتسوية الليبية إلى الأمام.

واتفق الطرفان كذلك على أهمية التمهيد لبناء عملية سياسية شاملة ومستدامة بمشاركة جميع الأطراف ذات التأثير والثقل في ليبيا.

وأوضحت “الخارجية الروسية” أن “بوغدانوف”، و”عبدالكريم” تبادلا وجهات النظر حول كيفية تعزيز حوار مستقر بين الليبيين بمشاركة كافة المكوّنات السياسية بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2510.

وبحث الجانبان الآليات الكفيلة بإقامة قنوات اتصال “روسية ليبية” على الصعيد البرلماني.

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