السفير الهندي السابق لدى ليبيا يتحدث عن “بوادر أمل”

رأى السفير الهندي السابق لدى ليبيا، أنيل تريجونايات، أن الوقت قد حان لتتخلى جميع الأطراف في ليبيا عن تغليب مطامعها الجيوسياسية على الاحتياجات الحقيقية لتنمية واستقرار البلاد، وأن تتيح لليبيين فرصة تحقيق حلمهم في بناء ليبيا جديدة.

وقال السفير السابق في مقال نشره موقع “ذا فيوغ”: تحقيق الاستقرار في ليبيا يحتاج التزامًا من الأطراف المحلية والدولية على حد سواء.

وذكّر بحديث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، حول حاجة وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا إلى الدعم من جانب أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين.

ووصف “تريجونايات” الأحداث المتلاحقة التي شهدتها الساحة الليبية بداية من مؤتمر برلين، إلى اجتماعات “5+5″، ومن ثم ملتقى الحوار الليبي في تونس؛ بـ”البوادر الباعثة للأمل” في إطار عملية تحقيق السلام، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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