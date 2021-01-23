الاعتداء على مواطن ليبي في ولاية ساكسونيا الألمانية

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، بأن مواطن ليبي يبلغ من العمر 45 عامًا تعرض لهجوم من شخصين في منطقة “هايدناو” بولاية ساكسونيا الألمانية وأصيب بجروح طفيفة.

واوضحت المصادر أن الشرطة في “دريسدن” تمكنت من التعرف على ألماني يبلغ من العمر 33 عامًا كمشتبه به في حاثة الاعتداء على المواطن الليبي فيما لم يتم العثور على المشتبه به الثاني، ولم يُعرف حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن ولاية ساكسونيا ، لطالما عُرفت بتنامي اليمين المتطرف وشهدت في سنوات سابقة أعمال شغب ضد الأجانب والمهاجرين حيث يوجد مأوى للاجئين في مدينة “هايدناو ” بالقرب من “دريسدن” شرقي ألمانيا.

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