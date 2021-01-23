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«الأرصاد»: طقس مستقر على غالب المناطق ونشاط للرياح على بعض السواحل

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقسا مستقرا على غالب المناطق اليوم السبت، مع نشاط نسبي للرياح على بعض المناطق الساحلية.

رأس أجدير- سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:
– الطقس مشمس إلى غائم جزئياً.
– الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.
– درجات الحرارة القصوى ما بين 16- 22 درجة، وتصل على أبونجيم إلى 24 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات- مراده:
– الطقس غائم جزئيا.
– الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.
-درجات الحرارة القصوى مابين 16 و22 درجة، ولا تتجاوز 14 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

الجفرة– سبها- غـات- غدامس- الحمادة:
-الطقس مشمس على أغلب المناطق.
– الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى ما بين 17 و22 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:
– الطقس مشمس على أغلب المناطق.
– الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى ما بين 18 و20 درجة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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