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«عقيل»: المجتمع الدولي منافق يضحك علينا بمسارات وهمية بينما تركيا تجهز المليشيات

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عز الدين عقيل، المحلل السياسي، إن: “كل الليبيين الذين يشكلون الآن الطبقة المسيطرة يدارون من الخارج بلا استثناء على الإطلاق، وسبق أن اجتمع سياسيين أتراك وليبيين على مستوى عالي ومعهم أمراء حرب ومليشيات، وتركيا تعتزم أن تُشرك المليشيات باعتبارها أن هذه المليشيات لها أجندات وأبعاد سياسية، تركيا لم تأت بـ5+5، وهي تعتزم تفجير الوضع بهذه المليشيات، وهي تتجاهل أن مخرجات هذه اللجنة ستكون ملزمة لكلا الطرفين”.

أضاف “عقيل” في مداخلة عبر “سكايب” مع قناة “الوسط”، أمس قائلاً: “واقع الأمر أن ممثلي اللجنة العسكرية في حكومة الوفاق هم ضباط افتراضيين، ولا يمثلون أي شيء في هرم السلطة بدليل أن تركيا تجاهلتهم حينما دعت 15 من أمراء المليشيات لاجتماع في تركيا، وللأسف المجتمع الدولي مجتمع منافق ذو وجهين وهو يحاول أن يضحك علينا بهذه المسارات السياسية المختلفة، بينما هو لم يتخذ أي قرارات حقيقية، وانظروا ماذا فعل صلاح الدين النمروش وزير دفاع الوفاق حينما جاء بالكتائب والمليشيات ووقعوا اتفاقاً بعدم هجوم أي منها على الأخرى، فهل هذا جيش حقاً؟” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • النمروش طرطور الدفاع عن الاتراك وخادم المليشيات المطيع وتوقيع افاعى المليشيات على اتفاق دليل على ان الغدر فى دمائهم وانهم يخشون لدغة افعى باشاغا وسيطرة المصاريت على العاصمة اما اردوغان فيمكنه ان يبيعهم كما باع كلابه فى حلب وادلب للروس فالمتغطى باردوغان عريان انظر الى السودان ماذا فعل للبشير الذى منحه جزيرة سواكن عندما اسقطه الشعب ارسل وزير خارجيته لحضور فرح السودان وصفق للثوار الذين اسقطوه وهم يلعنوه

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