بوغدانوف يبحث مع كوبيش التطورات في ليبيا

بحث ممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص المعين حديثًا إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الجمعة، القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في لبيبا وحولها.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنه “خلال المحادثة (عبر الهاتف) تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في ليبيا وما حولها، وتم تأكيد أهمية مواصلة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل دفع التسوية الليبية إلى الأمام. وإقامة عملية سياسية شاملة ومستدامة بمشاركة جميع القوى ذات النفوذ في البلاد” بحسب وكالة سبوتنك.

كما هنأ نائب وزير الخارجية الروسي كوبيش بمناسبة تعيينه، متمنيا له النجاح في إنجاز المهمة الموكلة إليه.