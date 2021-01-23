طقس ليبيا لـ 3 أيام: استمرار الاجواء المستقرة ودرجات الحرارة تنخفض للصفر بهذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام اجواءً مستقرة على أغلب المناطق مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية على بعض المناطق الساحلية.

وبحسب النشرة فإن درجات الحرارة القصوى تكون هذا اليوم معتدلة على أغلب المناطق أثناء فترة النهار حيث تتراوح ما بين (16 -22) مئوية ولا تتجاوز (14) مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

ووفقا للنشرة تسجل انخفاضًا آخر الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية حيث من المتوقع أن تتراوح ما بين (0-5) مئوية.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية الصادرة اليوم السبت الموافق 2021/01/23 المركز الوطني للأرصاد الجوية:

:

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي