أعضاء “ملتقى الحوار” يختارون السلطة الجديدة في “سويسرا”

يلتقي أعضاء ملتقى الحوار الليبي في سويسرا، أوائل فبراير المُقبل؛ لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة، حيث وُجِّهت الدعوة لأعضاء الملتقى الـ 75 من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي من المقرّر أن يبدأ مسؤولها الجديد يان كوبيس، ولايته في بداية فبراير.

وقال موقع ” swissinfo” إن أعضاء ملتقى الحوار الليبي سيجتمعون في سويسرا في الفترة ما بين 1 إلى 5 فبراير لإتمام عملية الاختيار، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية لم تُحدّد بعد ما إذا كانت عملية التصويت على السلطة الجديدة، ستُجرى في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أو في مكان آخر.

وفتحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة في الـ21 من يناير الجاري حتى 28 من الشهر ذاته، مشيرةً إلى أن الترشح والاختيار سيكون حسب الآلية التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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