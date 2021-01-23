الوطني للأرصاد: الطقس مستقر على أغلب المناطق اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يسود طقسا مستقرا على أغلب المناطق اليوم السبت، مع نشاط نسبي للرياح على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن مناطق رأس أجدير و سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي سيكون بها الطقس مشمس إلى غائم جزئياً، و الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، و درجات الحرارة القصوى ما بين 16- 22 درجة، وتصل على أبونجيم إلى 24 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد و الواحات و مراده سيكون بها الطقس غائم جزئيا، و الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، و درجات الحرارة القصوى مابين 16 و22 درجة، ولا تتجاوز 14 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غـات و غدامس و الحمادة، سيكون بها الطقس مشمس على أغلب المناطق، و الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، و درجات الحرارة القصوى ما بين 17 و22 درجة، سيكون مشمس على مناطق الكفرة و السرير و تازربو و الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، و درجات الحرارة القصوى ما بين 18 و20 درجة.

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