السفارة الأمريكية: إنهاء قيود السفر المفروضة على القادمين من ليبيا

أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أن الرئيس الأمريكي جو بايد وقع أمرا رئاسيا ينهي قيود السفر المفروضة على القادمين من عدة دول بينها ليبيا.

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وقالت السفارة الأمريكية في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” إن بايدن وقع أمرا رئاسيًا بعنوان “إنهاء الحظر التمييزي على الدخول إلى الولايات المتحدة” مضيفة أن هذا الإعلان ينهي “قيود السفر المفروضة بموجب الأمريْن الرئاسييْن 9645 و 9983 على بعض المتقدمين من عدة دول بما في ذلك ليبيا”.

وأضافت السفارة “تظل جميع بروتوكولات اختبار فيروس كورونا والحجر الصحي سارية المفعول للمتقدمين للحصول على التأشيرات وخدمات المواطنين الأمريكيين في سفارة الولايات المتحدة في تونس” مردفة “سيتم قريبًا تحديث المعلومات على http://ustraveldocs.com حول كيفية التقدم للحصول على تأشيرة”