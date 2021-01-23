وضع حجر الأساس لإنشاء محطة زلتين الغازية بتكلفة 134 مليون دولار

أعلنت الشركة العامة للكهربا وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة زليتن الغازية بقدرة 164 ميغاوات وبعدد 4 وحدات غازية، وبتكلفة 134 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت إن حجر الأساس الذي جرى وضعه أمس الجمعة يأتي بهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في ليبيا، مشيرة إلى أن قدرة كل وحدة غازية بالمحطة الجديدة ستبلغ 41 ميغاوات.

وأشار البيان إلى أن مدة تنفيذ المشروع ستتراوح من 4 إلى 5 أشهر، متابعة: «وسيساهم هذا المشروع في تخفيف الاحمال على الشبكة بصفة عامة وعلى مدينة زليتن بصفة خاصة».

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