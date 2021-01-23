بلدية تراغن: نعاني من غلاء الأسعار ونقص في المواد الغذائية والوقود

ليبيا – قال عضو المجلس البلدي ببلدية تراغن علي خزام إن البلدية تُعاني من غلاء الأسعار ونقص في المواد الغذائية، والوقود يأتي بكميات بسيطة جدًا لا تكفي المواطنين؛ بسبب استمرار التهريب.

خزام وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الخميس أوضح أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل البلدية شهد انتشارًا واسعًا كبير لكن بعض المواطنين مُلتزمين بالإجراءات الوقائية، مضيفًا أنه لا يوجد حالات كثيرة في مركز العزل، وبعض الحالات يتم عزلهم والعناية بهم في المنزل من قبل الفريق المُكلف بمُتابعة الحالات المصابة.

وأشار إلى أن البلدية نُعاني من نقص كبير في المواد اللازمة لإجراء المسحات، وتفتقر المدارس بشكل كبير للكمامات والمُطهرات.

خزام أكد أنهم تواصلوا مع وزارة الصحّة بالنسبة لتطعيمات فيروس كورونا لتشكيل فريق خاص لها، مؤكدًا استعدادهم للقيام بهذه الحملة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية