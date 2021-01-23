الغرياني يحرض على دفع أموال الزكاة لدعم المجموعات المسلحة

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حرّض مفتي ليبيا المعزول من قبل مجلس النواب، الشيخ الصادق الغرياني، كتائب من سماهم بـ “الثوار” في جميع مناطق ليبيا على أن يكون لهم وجود في منطقة أبوقرين شرق مصراتة، والتي تعتبر المنطقة الفاصلة بين القوات المسلحة الليبية ومجموعات حكومة الوفاق المسلحة والمدعومة بمرتزقة سوريين وجنودًا أتراكًا.

يأتي هذا التحريض ، بينما تجاهد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ قرار سحب كافة المرتزقة من ليبيا وتحديدًا في المنطقة الفاصلة بين القوات المسلحة ومجموعات الوفاق.

وقال الغرياني، في تصريحات على قناة التناصح، “أهيب بكافة كتائب الثوار في جميع مناطق ليبيا أن يكون لهم وجود في جبهة بوقرين، لا أن تُترك مصراتة وحدها في تلك المنطقة”.

ودعا الغرياني، التجار وأصحاب الأموال بأن يدعموا “جبهة بوقرين” من أموال الزكاة وغيرها، لمواجهة القوات المسلحة الليبية.

وقال الغرياني، “أستغرب أن يكون هناك نقص في المؤن وتأخر في المرتبات للذين يرابطون في جبهة بوقرين؛ فعلى الجهات المسؤولة في الدفاع والأركان تقديم الدعم الكامل لهم”.

وأضاف، “أدعو التجار وأصحاب الأموال أن يدعموا جبهة بوقرين من أموال الزكاة وغيرها، حتى تكون قوية، فهم في مواجهة عدو تدعمه دول بالمال وبالمرتزقة”.