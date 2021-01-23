مجموعة العمل الاقتصادية تتفق على معالجة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية بما في ذلك الخبز

ليبيا – عقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا بمن فيهم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، وممثلو مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اجتماعًا الخميس لمناقشة القضايا الاقتصادية المُلحّة بما في ذلك الحاجة إلى إدارة آثار سعر الصرف الموحد، فضلًا عن ضرورة توحيد الميزانية الوطنية ودمجها.

بعثة الأمم المتحدة قالت عبر مكتبها الإعلامي: إن الاجتماع شارك فيه كل من محافظ المصرف المركزي طرابلس الصديق الكبير، ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، ووكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام وزارة المالية بالحكومة الليبية امراجع غيث، فضلًا عن كبار الدبلوماسيين الممثلين عن الدول الأعضاء في مؤتمر برلين، وخبراء من الحوار الاقتصادي الليبي، ووزارة الخزانة الأمريكية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

ونوّهت إلى أن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية رحبت بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف، فضلًا عن التقدم المُحرَز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي، والإعلان مؤخرًا عن مراجعة حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار؛ حيث تعد هذه الإصلاحات بالغة الأهمية لوضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وشفافية وإنصافًا.

ولفتت إلى أن المشاركين اتفقوا على معالجة مسألة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، بما في ذلك الخبز، وتنفيذ تدابير لتخفيف الأزمة المصرفية، من بينها تقليل الشيكات المتراكمة.

كما اتفق المشاركون أيضًا على أنه ريثما يتحقق التوحيد المرتقب للسلطة التنفيذية، فإنه من الضروري تمويل النفقات الملحة لميزانية 2021، والانتهاء من وضع ميزانية موحدة ومدمجة في أقرب فرصة، ومن بين ذلك ضمان وجود تمويل كافٍ للنفقات المُلحّة، بما في ذلك الرواتب والقطاع الصحي والاحتياجات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط، والاستثمار السريع في منشآت الكهرباء.

البعثة الأممية أشارت إلى أن المشاركين اتفقوا على أن تعقد البعثة إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعًا يوم الإثنين المقبل لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، لمعالجة هذه القضايا المهمة لما فيه مصلحة الشعب الليبي.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية