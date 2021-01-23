خارجية روسيا تبحث مع برلماني ليبي تنسيق الجهود لتعزيز الحوار بين الليبيين

بحث ممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع عضو مجلس النواب الليبي فتح الله حسين عبد الكريم، التنسيق الفعال للجهود من أجل تعزيز حوار مستقر بين الليبيين بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في البلاد

وبحسب موقع وزارة الخارجية الروسية فإن بوغدانوف وعبد الكريم تبادلا في موسكو “وجهات النظر حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا وما حولها. وفي الوقت نفسه، تمت الإشارة إلى مهمة التنسيق الفعال للجهود من أجل تعزيز حوار مستقر بين الليبيين بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في البلاد على أساس أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510. وبحث الجانبان في هذا السياق سبل إقامة اتصالات روسية ليبية على طول الخط البرلماني” بحسب وكالة سبوتنيك