السفير الأمريكي يؤكد على التزام واشنطن بدعم المسار السياسي وتحسين جودة الحياة في الجنوب

ليبيا – بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الجمعة في مكالمة هاتفية مع أعضاء مجلس بلديات فزان المستجدات الأخيرة على صعيد منتدى الحوار السياسي الليبي.

السفارة الأمريكية وفي بيان لها قالت إن نورلاند ناقش مع عميد بلدية بنت بية أشرف المصلح وعميد بلدية سبها الشاوش غربال وعميد بلدية اوباري أحمد ماتكو نينو التحديات التي تواجه بلديات الجنوب، التي تشعر بالتهميش والإقصاء في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الجنوب.

بدورهم، أعرب العمداء عن دعمهم للمسار السياسي الذي تيسّره ستيفاني ويليامز.

من جانبه، جدد السفير نورلاند التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم المسار السياسي والجهود الرامية لتحسين جودة الحياة في الجنوب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية